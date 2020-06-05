Эксперт прокомментировал призыв помощника госсекретаря США к РФ «убраться с Ближнего Востока»

По его мнению, подобные заявления — это долгосрочная американская стратегия, направленная на дестабилизацию режимов Ближнего и Среднего Востока. Специалист также отметил, что дестабилизация этого региона носит приоритетный и долгосрочный характер.

«США сумели организовать широкую коалицию, в которую входят члены НАТО и ряд стран Ближнего Востока, поддерживающие политику США. Коалиция заинтересована в дестабилизации — им это выгодно. Но этому процессу мешает Россия. Кроме того, она содействует и стабилизации союзников США, таким как Саудовская Аравия. Эту страну американцы тоже бы дестабилизировали с удовольствием, но пока до нее дело не дошло», — пояснил Подберезкин.

Напомним, ранее Дэвид Шенкер, помощник госсекретаря США, заявил, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока», поскольку она играет там «деструктивную роль».