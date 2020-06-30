Эксперт прокомментировал поведение Украины в Донбассе
Украина агрессивно ведет себя в Донбассе, потому что уверена, что не получит жесткий отпор. Так считает украинский политолог Михаил Погребинский. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
По данным портала «Политика сегодня», он считает, что по этой же причине Украина не трогает Крым: там находятся российские войска, которые смогут ответить.
«То есть когда показалось, что это опасно, была какая-то склонность к поиску компромисса. А когда стало ясно, что ничего за это не будет, то все вышло по-другому», — уточнил Погребинский по поводу поведения Украины в Донбассе.