Эксперт прокомментировал поведение Украины в Донбассе

По данным портала «Политика сегодня», он считает, что по этой же причине Украина не трогает Крым: там находятся российские войска, которые смогут ответить.

«То есть когда показалось, что это опасно, была какая-то склонность к поиску компромисса. А когда стало ясно, что ничего за это не будет, то все вышло по-другому», — уточнил Погребинский по поводу поведения Украины в Донбассе.