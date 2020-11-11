Эксперт прокомментировал подведение итогов выборов в США

По ее словам, в стране сложилась сложная ситуация. Филипенко уверена что, во многих штатах страны голоса начнут пересчитывать из-за слишком маленького разрыва между соперниками, и это может затянуться еще на долго.

«Ожидается пересчет голосов, потому что у целого ряда штатов есть правило о том, что если разрыв голосов составляет меньше 1%, то автоматически начинается подсчет голосов в отдельных графствах», — рассказала она.