Эксперт прокомментировал планы Трампа в сфере миграции

По ее словам, Трамп придерживается позиции «избирательной миграции» по географическому и профессиональному критериям.

«То есть будет возможность получения вида на жительство в США для тех, кто занимается, например, IT-технологиями. Но двери будут абсолютно закрыты для списка стран, нежелательных для США», — рассказала Павленко.