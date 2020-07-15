Эксперт прокомментировал планы Трампа в сфере миграции
Завкафедрой зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Ольга Павленко рассказала, в чем могут заключаться нововведения президента США Дональда Трампа в сфере миграции. Об этом сообщило радио Sputnik.
По ее словам, Трамп придерживается позиции «избирательной миграции» по географическому и профессиональному критериям.
«То есть будет возможность получения вида на жительство в США для тех, кто занимается, например, IT-технологиями. Но двери будут абсолютно закрыты для списка стран, нежелательных для США», — рассказала Павленко.