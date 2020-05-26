Эксперт прокомментировал перемирие в Ливии

По его словам, «шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого». «Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар — человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», — уверен Сатановский.

Он уточнил, что «в племенных войнах, если вы не можете прирезать всех, с кем воюете, вам проще дать возможность выйти с честью из драки», а в этой ситуации происходит то же самое.