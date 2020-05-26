Эксперт прокомментировал перемирие в Ливии
Перемирие в Ливии стало следствием того, что ни одна из сторон не может достичь победы. Так считает президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Об этом сообщила НСН.
По его словам, «шансов на полную безоговорочную победу там нет ни у кого». «Для нее понадобятся даже не годы, а десятки лет. Хафтар — человек пожилой, до полной победы он просто не доживет. И Саррадж не молод, а силенок у него вообще никаких нет», — уверен Сатановский.
Он уточнил, что «в племенных войнах, если вы не можете прирезать всех, с кем воюете, вам проще дать возможность выйти с честью из драки», а в этой ситуации происходит то же самое.