Эксперт прокомментировал переговоры «нормандской четверки»

Эксперт подчеркнул, что достигнутые в ходе переговоров договоренности «легко выполнить».

«Собственно, они и прогнозировались — дополнительный отвод войск с определенных точек, обмен «всех на всех», дальнейший обмен задержанными», — уточнил он.

Однако, по словам Калашникова, эти соглашения не решают проблему Донбасса.

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«Поскольку для меня, например, самое главное заключается в словах Путина, а как быть с 38 процентами русских, которые считают русский язык для себя родным на Украине? Вот для меня в этом саммите загадка и ключ заключены именно в этом его выступлении, и в сравнении его с европейцами, которые проживают, будем так говорить: украинцев других национальностей — румынов, поляков», — отметил специалист.

Председатель подчеркнул, что украинским властям необходимо разобраться с «отменой закона о региональном русском языке, после чего „взорвалась“ вся Украина».

«Мне кажется, что Зеленский это тоже понимает. Решение проблем на Украине заключается даже не в технике выполнения Минских соглашений, а именно в том, как президент Украины будет поступать с обучением на русском языке, с русским языком, с русскими, живущими на Украине. Потому что в противном случае это всего лишь заморозит конфликт, не более того», — резюмировал он.

Ранее заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что остаются шансы продолжить диалог в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе.