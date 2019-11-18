Эксперт прокомментировал передачу украинских кораблей

По мнению эксперта, Украина постарается превратить повод в «выдающуюся победу», которой там нет.

Власти Крыма назвали передачу украинских кораблей знаком Киеву Подробнее

«Украина предстает перед мировым сообществом тем, кем она и была — нарушителем режима государственной границы РФ. Если говорить с военной точки зрения, то это (инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года, — ред.) величайший позор Украины, экипаж сдал корабли с позором. Военно-политическое руководство Украины это осознает и будет делать все, чтобы это превратить в «военный подвиг», оно любым путем будет замазывать свой позор… «, — пояснил Сергей Ченнык.

Он также убежден, что превращение позора в победу «украинским военным пропагандистам» удастся плохо.

Ранее глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель подчеркнул, что передачу Украине военных кораблей, которые осенью прошлого года задержали в Керченском проливе, можно принимать как попытку Москвы наладить отношения с Киевом.