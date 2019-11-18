  • Эксперт прокомментировал передачу украинских кораблей

    18 ноября 2019, 11:58

    Ольга Ситникова

    Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник Сергей Ченнык заявил, что Киев направит все усилия на получение максимальной информационной выгоды из передачи украинских кораблей, сообщило радио Sputnik.

    По мнению эксперта, Украина постарается превратить повод в «выдающуюся победу», которой там нет.

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    «Украина предстает перед мировым сообществом тем, кем она и была — нарушителем режима государственной границы РФ. Если говорить с военной точки зрения, то это (инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года, — ред.) величайший позор Украины, экипаж сдал корабли с позором. Военно-политическое руководство Украины это осознает и будет делать все, чтобы это превратить в «военный подвиг», оно любым путем будет замазывать свой позор… «, — пояснил Сергей Ченнык.

    Он также убежден, что превращение позора в победу «украинским военным пропагандистам» удастся плохо.

    Ранее глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель подчеркнул, что передачу Украине военных кораблей, которые осенью прошлого года задержали в Керченском проливе, можно принимать как попытку Москвы наладить отношения с Киевом.