    17 июня 2020, 13:44

    Эксперт прокомментировал отношения между КНДР и Южной Кореей

    Дарья Морозова

    Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов выразил мнение о ситуации в отношениях между Северной и Южной Кореей. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По его словам, «пока весь комплекс мер, включая разрыв линии связи между Севером и Югом, не добавляет устойчивости межкорейским отношениям — это откат назад, сравнимый с закрытием Кэсонского промышленного комплекса».

    «У правительства Южной Кореи оказались выкручены руки — важной особенностью этого этапа стало то, что практически каждая акция рассматривалась с точки зрения, не нарушают ли эти действия международные санкции Совбеза ООН», — считает Лобов.