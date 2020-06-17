Эксперт прокомментировал отношения между КНДР и Южной Кореей

По его словам, «пока весь комплекс мер, включая разрыв линии связи между Севером и Югом, не добавляет устойчивости межкорейским отношениям — это откат назад, сравнимый с закрытием Кэсонского промышленного комплекса».

«У правительства Южной Кореи оказались выкручены руки — важной особенностью этого этапа стало то, что практически каждая акция рассматривалась с точки зрения, не нарушают ли эти действия международные санкции Совбеза ООН», — считает Лобов.