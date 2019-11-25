Эксперт прокомментировал открытие газопровода «Сила Сибири»

Новый газопровод «Сила Сибири» запустят 2 декабря Подробнее

Эксперт напомнил, что это первый газопровод, который идет из России в Китай.

«Он, с одной стороны, позволит России расширить поставки природного газа на наиболее динамично развивающийся в мире рынок — китайский рынок, который растет в последние годы двузначными темпами. С другой стороны, Китаю он позволит получить доступ к стабильным российским трубопроводным поставкам и обеспечивать в перспективе растущие нужды», — отметил Гривач.

По словам эксперта, газопровод будет доступен и регионам, которые сейчас не получают импортный газ и «страдают от большой доли угля в энергетическом балансе».

Ранее Россия и Китай согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по новому восточному маршруту. Газопровод «Сила Сибири» откроют 2 декабря.