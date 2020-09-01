Эксперт прокомментировал отказ стран Балтии от покупки электроэнергии у Белоруссии

По его словам, прямое отсоединение от белорусской энергосистемы приведет к тому, что пострадают и Белоруссия, и Литва. Однако эксперт уточнил, что такой исход событий маловероятен.

«Отказ от покупки электроэнергии обычно не означает нулевые перетоки между энергосистемами — балансировка, внутрисуточные перетоки электроэнергии есть и в ту, и в другую сторону», — пояснил Кондратьев.