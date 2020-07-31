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    31 июля 2020, 16:45

    Эксперт прокомментировал официальную статистику по коронавирусу в Петербурге

    Дарья Морозова

    Начальник научного департамента ООО «Севергрупп Медицина» Даниил Широков рассказал, что официальная статистика заболеваемости не отражает реальное количество больных. Об этом сообщил сайт Piter.TV.

    Он пояснил, что это касается и Санкт-Петербурга. Широков рассказал, что во всех странах официальное число людей, перенесших коронавирус, намного меньше, чем людей с антителами к нему.

    «Это связано с тем, что в большинстве случаев болезнь протекает как обычная простуда, иногда даже без симптомов», — заключил эксперт.

    Новости SMI.FM