Эксперт прокомментировал официальную статистику по коронавирусу в Петербурге

Он пояснил, что это касается и Санкт-Петербурга. Широков рассказал, что во всех странах официальное число людей, перенесших коронавирус, намного меньше, чем людей с антителами к нему.

«Это связано с тем, что в большинстве случаев болезнь протекает как обычная простуда, иногда даже без симптомов», — заключил эксперт.