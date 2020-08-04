Эксперт прокомментировал обновление налоговых соглашений
Экономист Никита Масленников рассказал, что после Кипра налоговые соглашения будут обновляться и с другими странами. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Речь идет о прекращении соглашения о двойном налогообложении. Это было сделано после после слов президента Владимира Путина о необходимости ввести налог 15% на дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний.
«Если кто-то с нами не захочет, так сказать, менять условия двойного налогообложения, то мы просто в одностороннем порядке выйдем из соглашений. У нас на подходе еще Люксембург и Мальта», — рассказал Масленников.