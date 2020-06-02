Эксперт прокомментировал новые предложения Киева по Донбассу
Вадим Колесниченко, председатель президиума Международного совета российских соотечественников, в беседе с радио Sputnik прокомментировал предложение вице-премьера Украины Алексея Резникова. Ранее он заявил, что Великобритании и США нужно организовать переговоры по ситуации в Донбассе в «будапештском формате» без участия России.
Колисниченко считает, что такие предложения от Украины являются псевдодеятельностью, так как ничего реального власти страны не предлагают.
«У них четкая позиция: никаких договоренностей с Донбассом, единственный путь к решению вопроса — это победа до последнего уничтоженного жителя республик. Их не устраивает „нормандский формат“, и они всячески пытаются показать, что ищут способы переговоров на стороне», — пояснил политик.
Он также отметил, что Киев показывает, что не намерен исполнять ранее достигнутые условия, однако пытается всему миру показать, что Украина занимается урегулированием проблемы Донбасса.