Эксперт прокомментировал новые предложения Киева по Донбассу

Колисниченко считает, что такие предложения от Украины являются псевдодеятельностью, так как ничего реального власти страны не предлагают.

«У них четкая позиция: никаких договоренностей с Донбассом, единственный путь к решению вопроса — это победа до последнего уничтоженного жителя республик. Их не устраивает „нормандский формат“, и они всячески пытаются показать, что ищут способы переговоров на стороне», — пояснил политик.

Он также отметил, что Киев показывает, что не намерен исполнять ранее достигнутые условия, однако пытается всему миру показать, что Украина занимается урегулированием проблемы Донбасса.