Эксперт прокомментировал новые иски Украины

Эксперт заявил, что выплата «Газмпрома» вызвала на Украине «невероятную эйфорию».

«Люди в окружении Зеленского говорят: „Видите, это же работает! Надо подавать новые иски, и Украина разбогатеет. Тема довольно популярна“», — рассказал Охрименко.

Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська объявил о пяти новых судебных претензиях к России. Также он добавил, что возможны еще один-два иска, предмет которых станет для Москвы «сюрпризом».