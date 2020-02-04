Эксперт прокомментировал новые иски Украины
Новая волна исков Украины к России вызвана тем, что «Газпром» выплатил долг — считает политолог Александр Охрименко. Об этом сообщила НСН.
Эксперт заявил, что выплата «Газмпрома» вызвала на Украине «невероятную эйфорию».
«Люди в окружении Зеленского говорят: „Видите, это же работает! Надо подавать новые иски, и Украина разбогатеет. Тема довольно популярна“», — рассказал Охрименко.
Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська объявил о пяти новых судебных претензиях к России. Также он добавил, что возможны еще один-два иска, предмет которых станет для Москвы «сюрпризом».