  • Эксперт прокомментировал инициативу Крыма по международному общественному трибуналу

    25 ноября 2019, 10:43

    Ольга Ситникова

    Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов прокомментировал идею Крыма о созыве международного трибунала по расследованию инцидента в Керченском проливе в 2018 году, сообщило радио Sputnik.

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    По мнению эксперта, Запад придерживается единственной позиции: «Крым принадлежит Украине». Глазунов также добавил, что Россию не поддерживают на Западе, так как она является большой угрозой для него.

    «Их совершенно не интересует, что Крым — это не только территория, но и население, которое проживает на этой территории. А люди проголосовали за вхождение в состав России», — пояснил Глазунов.

    Ранее власти Крыма выступили с предложением созвать международный трибунал по расследованию инцидента в Керченском проливе в 2018 году. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, трибунал проведут весной 2020 года.