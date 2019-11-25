Эксперт прокомментировал инициативу Крыма по международному общественному трибуналу

Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе Подробнее

По мнению эксперта, Запад придерживается единственной позиции: «Крым принадлежит Украине». Глазунов также добавил, что Россию не поддерживают на Западе, так как она является большой угрозой для него.

«Их совершенно не интересует, что Крым — это не только территория, но и население, которое проживает на этой территории. А люди проголосовали за вхождение в состав России», — пояснил Глазунов.

Ранее власти Крыма выступили с предложением созвать международный трибунал по расследованию инцидента в Керченском проливе в 2018 году. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, трибунал проведут весной 2020 года.