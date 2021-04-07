Эксперт призвал немедленно прекратить массовую вакцинацию от COVID

Независимый вирусолог, ранее работавший в фонде Билла и Мелинды Гейтс, доктор Герт Ванден Босше опубликовал открытое письмо, в котором настоятельно рекомендует Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) немедленно прекратить все массовые вакцинации от коронавируса. Он уверен, что прививки спровоцируют появление более опасных форм вируса.

Доктор Босше уверен, что глобальная программа массовой вакцинации может в краткосрочной перспективе сократить число случаев заболевания и смертей. Но в конечном итоге она вызовет появление намного более опасных штаммов.

Эксперт, который ранее координировал программу вакцинации против Эболы в ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации), подчеркнул, что он не против вакцинации. Напротив, он уверен, что все существующие препараты разработаны блестящими и компетентными учеными. Но Босше утверждает, что профилактические вакцины совершенно неуместны и даже очень опасны в кампаниях массовой вакцинации во время вирусной пандемии.

«На свете не так уж много других стратегий для достижения подобного уровня эффективности в превращении относительно безвредного вируса в биологическое оружие массового уничтожения», — отметил доктор.

Он предупредил, что человечество рискует создать глобального «неконтролируемого монстра».

Беспокойство эксперта вызвано процессом под названием «иммунное уклонение», когда организм теряет способность распознавать патоген. Например, коронавирус и его мутации.

Профилактическая вакцинация предполагает введение антигенов в организм человека, что только ухудшает положение. Ведь ни одна из существующих вакцин не может предотвратить репликацию или передачу вирусных штаммов.

«Чем больше мы используем эти вакцины для иммунизации людей в разгар пандемии, тем более заразным станет вирус. С увеличением заразности увеличивается вероятность вирусной устойчивости к вакцинам», — написал доктор Босше.

По его мнению, доказательством уже запущенного процесса является появление «гораздо более заразных» вирусных вариантов.

На фоне многочисленных свидетельство о появлении тромбов после введения вакцины AstraZeneca, в Великобритании были приостановлены ее испытания, проводившиеся на детях и подростках.