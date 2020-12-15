Эксперт предупредил о возможных войнах на Луне между США, Китаем и Россией

Накануне заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что ряд стран, в числе которых США, могут создать на Луне «зоны безопасности», которые будут угрожать свободному доступу РФ к космическому пространству.

Как считает Баранец, реализация подобной идеи фактически оформит приватизацию Соединенными Штатами всего космоса. Он отметил, что «благоразумие большинства американских парламентариев взяло верх», и проект остался невоплощенным в жизнь.

Вместе с тем специалист заметил, что США начинают организовывать некий «космический колхоз». Его целью является интеграция сил других космических держав с усилиями Штатов.

«Не приглашены только две страны: Россия и Китай! Чем опасна такая кооперация? „Природа“ США такова, что даже мирное освоение космоса этой страной со временем приведет к его милитаризации», — высказал предположение обозреватель.

По его словам, уже в настоящий момент происходит создание военных космических платформ.