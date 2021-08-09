Эксперт предупредил о возможных провокациях НАТО на военных учениях России и Белоруссии

С 10 по 16 сентября пройдут совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021». В связи с этим событием Латвия заявила о «подготовке к вторжению» на территорию стран-членов Альянса. Ситуацию прокомментировал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, написало ИА Nation News.

«Подобные заявления — очередная кампания перед началом наших учений. Страны НАТО каждый раз говорят об опасности, о намерении России захватить территории, соединить Калининград. Это традиционное обвинение России в том, чего она не совершала и совершать не собирается», — заявил эксперт.

Он отметил, что страны Прибалтики пытаются обвинить Россию и Беларусь в том, чего они не собираются делать. Все это больше похоже на провокацию со стороны Альянса.