Замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин предупредил о возможном военном перевороте на Украине под предводительством Арсена Авакова. По его словам, формированием оппозиции в Киеве занимаются США. Об этом сообщило РИА «Новости».

Недавняя отставка Арсена Аваков спровоцировала множество споров. Специалист отметил, что под его предводительством на Украине может возникнуть новая оппозиционная партия. По его словам, властей США не устраивает политическая ситуация, возникшая на Украине. Поэтому они планируют создать там управляемую хунту.

«Не исключаю, <…> что американцы затеяли переконфигурирование украинской власти, и Аваков ушел, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде Зеленского», — передало его слова «Утро.ру».