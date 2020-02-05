Эксперт предсказал ужесточение политики России по отношению к Турции

«Эрдоган хочет дружить со всеми ради собственных интересов. Из Украины ему нужно получать сырье, тот же хлеб и так далее. К тому же он хочет использовать Украину как давление на Россию в плане получения уступок по Сирии. «А не то я могу занять такую позицию, что мало не покажется!» Вот в этом вся его политика и заключается», — заметил Багдасаров.

По словам специалиста, Эрдоган России, «мягко говоря, совсем не друг».

«Никаких иллюзий по отношению к нему мы не испытываем. Он заинтересован в таких вещах как „Турецкий поток“, но все видят, что в Сирии происходит, и какую позицию он занимает. Мы скоро осознаем, что по отношению к нему надо вести более жесткую политику на сирийском направлении. Это вопрос времени», — подчеркнул Багдасаров.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили основные вопросы по ситуации на Ближнем Востоке.