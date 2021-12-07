Эксперт предсказал Европе дефицит газа зимой

Отбор газа из ПХГ в Европе достиг рекордного значения за пять лет — 11,2 миллиарда кубометров, написал «Коммерсант». Эксперты считают, что из-за этого зимой в ЕС может возникнуть дефицит топлива.

Рост объемов, взятых из ПХГ связан и с холодами, и с подорожанием газа. Потребители вынуждены забирать газ из ПХГ, поскольку они не в состоянии закупать его по нынешним ценам, пояснила Lenta.ru.

По оценке эксперта Дмитрия Маринченко из Fitch, за последний месяц объем взятого из ПХГ газа примерно на три миллиарда кубометров превысил объем прошлого года за аналогичный период.

«Проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки», — считает эксперт.