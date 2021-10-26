Эксперт предрек появление нового преступного барона в Колумбии

Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко допустил, что в Колумбии может появиться более сильный криминальный босс после ареста главы крупнейшего наркокартеля страны Дайро Усуги. Специалиста процитировала Lenta.ru.

Елесеенко заметил, что отличной почвой для возвышения «преступных баронов» являются потеря контроля и вакуум власти. По его мнению, в нынешних условиях, когда война крупнейших мексиканских картелей ослабила контроль мексиканцев за картелями Колумбии, появление подобного лидера становится более возможным.