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    26 октября 2021, 14:13

    Эксперт предрек появление нового преступного барона в Колумбии

    Американист Елесеенко прокомментировал арест Дайро Усуги

    Артур Блянихов

    Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Дмитрий Елесеенко допустил, что в Колумбии может появиться более сильный криминальный босс после ареста главы крупнейшего наркокартеля страны Дайро Усуги. Специалиста процитировала Lenta.ru.

    Елесеенко заметил, что отличной почвой для возвышения «преступных баронов» являются потеря контроля и вакуум власти. По его мнению, в нынешних условиях, когда война крупнейших мексиканских картелей ослабила контроль мексиканцев за картелями Колумбии, появление подобного лидера становится более возможным.