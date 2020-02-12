Эксперт предположил, почему США задумались о ядерном разоружении

«США, видимо, хотят пересмотреть структуру своих вооруженных сил и заменить во многом те боеприпасы, которые у них есть, на боеприпасы меньшей мощности. Они это сейчас и делают. Второе объяснение может быть в том, что США ускоренно создают систему противоракетной обороны. Понятно, что эффективность этой системы во многом зависит от того, сколько ядерных боеприпасов есть у другой стороны», — пояснил Подберезкин.

Глава Центра не согласился с советником Белого дома по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. По мнению эксперта, китайские власти вряд ли присоединяться к обсуждению.

«Я убежден, что китайцы не пойдут на переговоры, они об этом говорили уже не раз, и нет надежд на то, что они изменят свою позицию. Но возникает вопрос: а почему только Россия и Китай? Почему не союзники США — Великобритания и Франция, у которых есть ядерные боеприпасы? Почему не Индия, у которой уже есть ракеты средней дальности? Задача очень сложная, потому что многосторонние переговоры, в отличие от двусторонних, — это когда у каждой стороны есть своя позиция, с которой приходится считаться», — резюмировал Подберезкин.

Ранее стало известно, что США готовятся к серьезным переговорам с Россией. Американская сторона планирует обсудить сокращение ядерного оружия.