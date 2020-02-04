Эксперт предположил, откуда у Киева появилась идея подать новые иски против РФ
Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова, рассказал в эфире радио «Sputnik», откуда у Киева могла появиться идея подать новые иски против Москвы.
Идея совпадает с приездом госсекретаря США Майка Помпео на Украину, заявил эксперт. Он считает, что иски не имеют смысла и у них нет перспективы. Однако, они могут сработать как политический раздражитель. Но это может повлиять на отношения с Россией.