Эксперт предположил, можно ли исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций в России

Военный эксперт, президент Центра исследования общественных прикладных проблем Александр Жилин рассказал, может ли Россия исключить «Талибан»* из списка запрещенных террористических группировок. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам Жилина, особого выбора у России нет, ведь страна находится в стратегическом одиночестве и готова к признанию «Талибана»*. Но если Россия все же не исключит «Талибан»* из списка запрещенных организаций, возможно, потребуется переброска военных сил в страны бывших советских азиатских республик, в первую очередь, в Таджикистан.

Политолог добавил, что талибы* обеспечены глобальной идеей, а это отлично подогревает их боевой дух. России, по его словам, следует соблюдать баланс, чтобы не ввязаться в затяжную войну, как, например, в Сирии.

*"Талибан» — запрещенная в России террористическая группировка.