Эксперт предположил дату новой встречи ОПЕК+

Юшков подчеркнул, что Саудовская Аравия призывала «увеличить цены на нефть выше 60 долларов за баррель» и «сократиться дополнительно на 1,5 млн баррелей в сутки всем участникам соглашения ОПЕК+». В то же время Россия предлагала «продолжить добывать нефть в объемах квот 2020 года» и перетерпеть сокращение спроса из-за коронавируса.

«Это и есть разница подходов и нежелание идти на компромисс, прежде всего, со стороны Саудовской Аравии, потому что именно они поставили ультиматум России, даже не было торга», — добавил эксперт.

Он уточнил, что саудиты заинтересованы в соглашении и теперь готовятся к переговорам.

«Сейчас они, видимо, понимают, что все равно надо будет возвращаться за стол переговоров, поэтому пытаются усилить свою переговорную позицию — показывают, мол, нам это вообще не надо. Хотя у России бюджет сверстан с 42,4 доллара за баррель, а у саудитов — больше 70 долларов. Поэтому здесь еще большой вопрос, кто больше страдает и кому больше нужна новая встреча и соглашение», — заметил аналитик.

Юшков спрогнозировал, когда пройдет новая встреча ОПЕК+.

«Я думаю, что всех не устраивает текущий уровень цен, и большинство стран готово вернуться за стол переговоров. Надо подождать, пока все эту историю прочувствуют. К тому же возвращаться за стол переговоров целесообразно, когда Китай опять нарастит объем потребления. Поэтому я думаю, что вполне вероятна встреча ОПЕК+ ближе к концу марта, поскольку квоты вводились поквартально, соответственно, хорошо бы было к 1 апреля какую-то определенность иметь», — резюмировал эксперт.