Эксперт предположил, что в Белоруссии появятся новые формы протеста

Доктор политических наук Андрей Казакевич обсудил с порталом Thinktanks.by политический кризис, продолжающийся в Белоруссии.

Казакевич заметил, что в Белоруссии протестные настроения остаются достаточно высокими, несмотря на давление со стороны властей и усиливающийся пресс на участников протеста. Эксперт допустил, что могут появиться новые формы противостояния. Это может быть экономический бойкот, увольнение с госслужбы или неэффективная работа.

«Отсутствие любой инициативы, которая становится наказуемой, сворачивание инвестиционных планов и т. д. Наверное, сохранится тенденция на выезд за границу», — добавил собеседник издания.

«Дни.ру» отметили слова специалиста о том, что ухода Лукашенко хотят не только протестующие, но и бизнесмены, поскольку они несут серьезные потери из-за политической нестабильности в стране.