    19 декабря 2019, 11:46

    Эксперт предположил, что отношения России и США останутся прежними даже после импичмента

    Ольга Ситникова

    Декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов заявил, что отношения между США и Россией останутся напряженными, несмотря на импичмент Трампа. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    «Российско-американские отношения не зависят от фигуры президента. Здесь необходимо вспомнить термин „глубинное государство“. Как мы можем наблюдать, даже личные стремления президента каким-то образом нормализовать отношения с Россией заканчиваются тем, что, он сталкивается с сопротивлением этого „глубинного государства“», — пояснил Козлов.

    Эксперт обратил внимание на то, в США Россию воспринимают «однозначно как политического противника, которого нужно сдерживать.

    «Поэтому состояние вялотекущей холодненькой войны будет продолжаться», — уточнил Козлов.

    Политолог убежден, что международная политика США может измениться.

    «Если к власти придет президент-глобалист, каким был Барак Обама, то он сможет вернуть Вашингтон к той политике, которую они вели до Трампа. «Трамп, с его лозунгом «Сделаем Америку великой снова» был скорее прагматическим, экономически центрированном политиком, который был заинтересован в сокращении трат на присутствие за пределами США», —резюмировал специалист.

    Ранее доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил, чего ждать от Сената по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.