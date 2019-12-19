Эксперт предположил, что отношения России и США останутся прежними даже после импичмента

«Российско-американские отношения не зависят от фигуры президента. Здесь необходимо вспомнить термин „глубинное государство“. Как мы можем наблюдать, даже личные стремления президента каким-то образом нормализовать отношения с Россией заканчиваются тем, что, он сталкивается с сопротивлением этого „глубинного государства“», — пояснил Козлов.

Эксперт обратил внимание на то, в США Россию воспринимают «однозначно как политического противника, которого нужно сдерживать.

«Поэтому состояние вялотекущей холодненькой войны будет продолжаться», — уточнил Козлов.

Политолог убежден, что международная политика США может измениться.

«Если к власти придет президент-глобалист, каким был Барак Обама, то он сможет вернуть Вашингтон к той политике, которую они вели до Трампа. «Трамп, с его лозунгом «Сделаем Америку великой снова» был скорее прагматическим, экономически центрированном политиком, который был заинтересован в сокращении трат на присутствие за пределами США», —резюмировал специалист.

Ранее доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев пояснил, чего ждать от Сената по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.