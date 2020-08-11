Эксперт предположил, что отключение интернета в Белоруссии связано с действиями спецслужб

Он уточнил, что белорусские провайдеры вряд ли стали бы это делать, так как им это невыгодно с финансовой точки зрения. Вехов подозревает, что это провокация местных спецслужб.

«Мне представляется, что это сделали белорусские спецслужбы. Точно так же, как они сделали провокацию с нашими тридцатью с лишними россиянами при помощи Украины», — заключил эксперт.