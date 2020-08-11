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    11 августа 2020, 20:29

    Эксперт предположил, что отключение интернета в Белоруссии связано с действиями спецслужб

    Дарья Морозова

    Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, что в Белоруссии невозможно отключить интернет извне. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Он уточнил, что белорусские провайдеры вряд ли стали бы это делать, так как им это невыгодно с финансовой точки зрения. Вехов подозревает, что это провокация местных спецслужб.

    «Мне представляется, что это сделали белорусские спецслужбы. Точно так же, как они сделали провокацию с нашими тридцатью с лишними россиянами при помощи Украины», — заключил эксперт.

    Новости SMI.FM