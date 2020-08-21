Эксперт поставил под сомнение данные южнокорейской разведки

Данные о том, что часть обязанностей теперь лежит на сестре лидера КНДР, передала южнокорейская разведка. Востоковед считает, что к таким сведениям стоит относится со скептицизмом.

«Национальное агентство разведки Южной Кореи уже не раз оказывалось в луже со своими прогнозами. История Северной Кореи говорит о том, что назначение второго человека во власти всегда кончалось для него очень плохо. Поэтому я не думаю, что Ким Чен Ын действительно назначил сестру официальным приемником», — заявил специалист.

Он также подчеркнул, что при этом сестра Ким Чен Ына действительно помогает брату и вполне может отвечать за сферу отношений с Южной Кореей. Однако ей, скорее всего, не доверили бы контроль линии Пхеньян — Вашингтон, так как связь КНДР и США — это крайне важный вопрос для республики.