Эксперт посчитал военные учения НАТО необходимостью

Шмайцнер отметил, что проводимые учение помогут Североатлантическому Альянсу послать сигнал России. Так, НАТО покажет готовность действовать. Тем не менее, по мнению журналиста, Москва ведет себя спокойно.

«Западный военный блок НАТО прекрасно понимает, что политика умиротворения ничего не даст. В Кремле ее считают признаком слабости», — уточнил эксперт.

По словам Шмайцнера, участникам Альянса необходимо провести учения в Восточной Европе, рядом с российскими границами, чтобы достичь желаемого результата. А государства, которые отвергли учения «защитник Европы — 2020», могут попасть в неприятность при начале военных действий.

Ранее «360» попытался понять настоящий смысл подобных учений.