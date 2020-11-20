Эксперт: попытки Трампа пересмотреть итоги выборов бесперспективны

Он уточнил, что Верховный суд США не пойдет на это, так как считает выборы легитимными. Олевич добавил, что таким образом Трамп пытается создать себе образ непобедимого правителя. Это нужно ему, чтобы уйти с имиджем победившего президента, у которого украли его победу.

«Он хотел бы использовать этот имидж для поддержания популярности среди своего ядерного электората, ведь Трамп как бизнесмен задумывается о своем будущем после президентства. Ближайшие годы он намерен играть определенную роль в жизни Республиканской партии», — рассказал эксперт.

Ранее в американском штате Джорджия пересчитали голоса избирателей на выборах президента США. Победа кандидата от демократов Джозефа Байдена в регионе подтвердилась. Результаты пересчета объявил вице-губернатор Брэд Раффенспергер, разместив информацию на своем сайте. При вторичной обработке более пяти миллионов бюллетеней в 159 округах штата оказалось, что за действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 2 462 857 человек. Байдена поддержали 2 475 141 избиратель.