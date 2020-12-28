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    28 декабря 2020, 12:57

    Эксперт: попытки сохранить националистическую Украину бесперспективны

    Дарья Морозова

    Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова генерала Геннадия Москаля о том, что Украина может потерять ряд территорий. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Он назвал эти опасения оправданными. Оленченко пояснил, что национализм, который навязывает политика страны, вызывает негатив в некоторых регионах. Эксперт считает, что федерализация страны могла бы исправить ситуацию.

    «А попытки сохранить унитарную, националистическую Украину — это путь бесперспективный. Это путь, порождающий внутреннюю борьбу на Украине, в том числе внутриполитическую», — заключил он.