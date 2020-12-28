Эксперт: попытки сохранить националистическую Украину бесперспективны
Сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал слова генерала Геннадия Москаля о том, что Украина может потерять ряд территорий. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он назвал эти опасения оправданными. Оленченко пояснил, что национализм, который навязывает политика страны, вызывает негатив в некоторых регионах. Эксперт считает, что федерализация страны могла бы исправить ситуацию.
«А попытки сохранить унитарную, националистическую Украину — это путь бесперспективный. Это путь, порождающий внутреннюю борьбу на Украине, в том числе внутриполитическую», — заключил он.