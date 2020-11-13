Эксперт: поляки опасаются давления США
Бывший депутат Сейма Польши и Европарламента Анджей Запаловский заявил, что граждане Польши против политического давления США на Россию при помощи их страны. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По его мнению, поляки также не поддерживают власти, поощряющие политику американцев. Они беспокоятся, что это приведет Польшу к серьезным проблемам.
«Это может быть опасно не только для нашей страны, но и для многих регионов мира», — уточнил Запаловский.