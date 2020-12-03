Эксперт: появление Атлантического флота США связано с ухудшением отношений с Россией
Член Российского совета по международным делам Илья Крамник считает, что Америка переносит свои военные силы из Тихого океана в Атлантику. Об этом сообщила газета «Взгляд».
По данным сайта «Утро.ру», он связывает это с ухудшением русско-американских отношений. По этой же причине флот Штатов решено было переименовать в Атлантический. Также эксперт предположил, что после этого начнется «практическое противостояние с Россией» в Атлантике.