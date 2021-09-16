Эксперт пояснил, против кого направлен новый оборонный союз США, Британии и Австралии

Американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин прокомментировал новый военный союз США, Британии и Австралии. По его словам, это объединение похоже на «Пять глаз», куда помимо перечисленных входили Канада и Новая Зеландия. Об этом написал сайт kp.ru.

Эксперт считает, что новый треугольник выглядит логичным продолжением союза «Пять глаз», только теперь он имеет более высокий уровень.

«Суть нового союза — общие оборонные технологии и создание единой военной стратегии. И речь не о каком-то абстрактном „обмене разведданными“ — у „треугольника“ будет скоординированный план действий на случай вооруженного конфликта с третьей стороной», — пояснил Левин.

Он отметил, что главной целью военного объединения провозглашается «защита интересов участников в индо-тихоокеанском регионе». Речь, скорее всего, идет о Китае, который последние годы активно наращивает дальний флот и строит новые авианосцы. Опасен ли данный «треугольник» для России, покажет время, заключил эксперт.