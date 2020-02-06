Эксперт пояснил, почему США зависят от российской нефти

«С 2016 года они нарастили добычу с показателя с 8,4 млн баррелей до 13 млн баррелей в сутки. Рост колоссальный. Исключительно по счастливому стечению обстоятельств этот подъем пришелся на президентство господина Трампа, и ему теперь есть что предъявить своим избирателям. Рост происходит в основном за счет сланцевой нефти. Это нефть легкая и сверхлегкая, которая в чистом виде не очень пригодна для американских нефтеперерабатывающих заводов и не может удовлетворить спрос НПЗ просто ввиду своих физико-химических характеристик. Их нужно смешивать с более вязкими, тяжелыми сортами. При этом значительная часть внутреннего спроса — бензин и дизельное топливо, под которые легкие сорта нефти плохо приспособлены», — пояснил Фролов.

Эксперт обратил внимание на то, что США — крупнейший в мире производитель нефти, однако при этом и «один из крупнейших импортеров нефти». По его словам, Штаты получают около 7-8 миллионов баррелей в сутки. Только такое количество способно «удовлетворить внутренний спрос на нефтепродукты».

«Как правило, США закупали значительные объемы нефти в Венесуэле, но американские власти наложили санкции на эту страну. И здесь США мог бы помочь Иран со своей нефтью… но США ввели санкции и против Ирана! С одной стороны, в США развивается экспорт легкой нефти, и при этом растет внутренний спрос на нефть, потому что растет спрос на нефтепродукты. С другой стороны, две крупные страны, которые могли бы удовлетворить потребности США в импорте нефти, оказались отсечены волей самих Соединенных Штатов от американского и, в принципе, от мирового рынка. Приходится работать с тем, что есть. Это в первую очередь Канада, а также Россия», — заметил Фролов.

Специалист предположил, что американским властям придется найти баланс. По его мнению, необходимо экспортировать добытые излишки и наращивать импорт, несмотря на увеличение внутренней добычи.