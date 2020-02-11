Эксперт пояснил, как оправдание Трампа повлияет на отношения США и России

Своим мнением эксперт поделился в программе «Между тем». По его словам, сейчас Трамп занят подготовкой к предстоящим выборам.

«Я думаю, что максимум мы будем видеть лишь небольшое смягчение. Может быть. Это не после импичмента, а только после перевыборов. Сейчас ничего не изменится. У него совершенно другие задачи. У него на носу выборы, в которых ему нужно победить», — пояснил Таратута.

Ранее сенат США оправдал главу страны Дональда Трампа в деле об импичменте. Теперь он намерен принять участие в предвыборной гонке и выборах.