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    30 июля 2020, 13:39

    Эксперт поддержал призыв ответить на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

    Дарья Морозова

    Экономист Владислав Гинько поддержал главу австрийской компании OMV Райнера Зеле, который заявил, что угрозы США в адрес «Северного потока — 2» нельзя оставлять без ответа. Об этом сообщил RT.

    Он добавил, что поведение США вызывает недовольство европейцев, потребляющих европейский газ, и они должны отстаивать собственные интересы.

    «На самом деле, Штаты вредят сами себе, потому что они навязывают свои поставки через политические инструменты, а санкции стали уже не экономическим инструментом, а политическим», — заключил Гинько.

    Новости SMI.FM