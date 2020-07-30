Он добавил, что поведение США вызывает недовольство европейцев, потребляющих европейский газ, и они должны отстаивать собственные интересы.

«На самом деле, Штаты вредят сами себе, потому что они навязывают свои поставки через политические инструменты, а санкции стали уже не экономическим инструментом, а политическим», — заключил Гинько.