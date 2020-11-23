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    23 ноября 2020, 18:05

    Эксперт поддержал идею с введением квот на женщин-руководителей в ФРГ

    Артур Блянихов

    Руководитель Центра германских исследований, замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов обсудил с «Политикой сегодня» намерение правительства Германии ввести квоты для женщин в руководстве компаний.

    Специалист назвал «абсолютно правильным решением» попытку принудительно уравнять в правах мужчин и женщин.

    «Потому что закрепляется гендерное равенство не только в представительстве правления концернов, но и равенство по оплате и критериям, когда женщина вынуждена не работать в связи с ребенком, заниматься его воспитанием», — заметил собеседник издания.