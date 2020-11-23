Эксперт поддержал идею с введением квот на женщин-руководителей в ФРГ

Специалист назвал «абсолютно правильным решением» попытку принудительно уравнять в правах мужчин и женщин.

«Потому что закрепляется гендерное равенство не только в представительстве правления концернов, но и равенство по оплате и критериям, когда женщина вынуждена не работать в связи с ребенком, заниматься его воспитанием», — заметил собеседник издания.