Мир 23 марта 2023, 14:25 Эксперт по Турции Стародубцев сообщил, что в случае победы оппозиции страна переориентируется на Запад freepik

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Эксперт по Турции, обозреватель, блогер Иван Стародубцев в разговоре с изданием SM.news сообщил, что в случае победы оппозиционного лидера на выборах в Турции страна переориентируется на Европу и США.

По его словам, Турция будет предпринимать все попытки, чтобы вступить в Европейский союз.

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«Нам надо читать программу турецкой оппозиции от 30 января, где черным по белому все написано, что Турция возвращается на столбовую дорогу развития с Западом и США, пытается вступить в Евросоюз», — сказал он.

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Что же касается отношений с Россией, то страны и дальше будут взаимодействовать в вопросах бизнеса и туризма, добавил эксперт.

Выборы президента Турции, а также членов парламента назначены на 14 мая. Один из известных оппонентов действующего турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана – лидер Республиканской народной партии Кылычдароглу. Эксперты считают, что в этом году электоральный процесс в Турции станет самым сложным для правящей партии. Среди причин они называют сложную экономическую ситуацию в стране и недавнее землетрясение, унесшее жизни почти 50 тысяч человек.