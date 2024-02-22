Мир 22 февраля 2024, 12:35 Эксперт по рыболовству Савельев заявил, что британцам придется покупать треску «по цене чугунного моста»

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Великобритания добывала около 70% трески в российской зоне Баренцева моря, после введения запрета на рыболовство ей придется покупать этот продукт в другом месте и по очень высокой цене. Об этом радиостанции Sputnik рассказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, соглашение, которое действовало раньше между Россией и Великобританией было выгодно лишь второй. Потому что для британцев треска — это своего рода иконная рыба. А для России разрешение ловить ее было лишь жестом доброй воли. Но он не мог существовать всегда, тем более в текущих обстоятельствах.

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«Я думаю, что это отрезвляюще на них будет действовать, если хотят вернуться к традиционному питанию, к той же треске — пусть где-то ее покупают и платят „по цене чугунного моста“», — отметил эксперт.

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