Мир 01 сентября 2023, 16:18 Эксперт по продажам Арсеньев: российским компаниям нужно приложить усилия для выхода на латиноамериканские рынки

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Российским компаниям, которые планируют выйти на рынки стран Латинской Америки, необходимо приложить для этого определенные усилия. Об этом сообщил руководитель группы международных продаж Itglobal.com Олег Арсеньев "Агентству бизнес новостей".

По словам эксперта, на сегодняшний день доля экспорта из России в латиноамериканские страны невысока, сейчас там активно работают американские, европейские и китайские компании.

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Для выхода на этот рынок российским экспортерам необходимо учитывать наличие языкового барьера, разницу часовых поясов и механизмы расчетов между странами, отметил Арсеньев.