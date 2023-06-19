Мир 19 июня 2023, 18:09 Эксперт по проблемам АТР Терехов: отказ США от принципа одного Китая приведет к разрыву отношений между странами

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Официальный отказ США от признания правительства КНР единственным законным правительством Китая приведет к разрыву американо-китайских отношений. Об этом сообщил эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Владимир Терехов в эфире радиостанции Sputnik.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна не поддерживает независимость Тайваня и не стремится к новой холодной войне.

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По словам Терехова, отказ США от принципа одного Китая был бы равносилен разрыву отношений между странами.