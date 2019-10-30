Эксперт по национальной безопасности США заявил о пробелах в стенограмме разговора Трампа с Зеленским
Главный эксперт по Украине Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман рассказал, что опубликованная стенограмма переговоров лидеров США и Украины была отредактирована, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The New York Times.
В ходе закрытого разговора членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Виндман рассказал о пробелах в стенограмме.
Эксперт пояснил, что из документа исключили упоминания президентом США Джозефа Байдена и его призыва уволить генпрокурова Украины Виктора Шохина. Также из стенограммы исчезло упоминание украинским лидером компании Burisma, в ее правление входил сын Байдена.
Виндман указал, что сам вносил уточнения в стенограмму аудиозаписи разговора, однако не все правки были учтены.