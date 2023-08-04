Мир 04 августа 2023, 11:55 Эксперт по международному сотрудничеству Поляченко спрогнозировал уменьшение числа вакансий в посольстве Норвегии

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Количество вакансий для российских сотрудников в посольстве Норвегии уменьшится на фоне ее включения в список недружественных стран. Об этом сообщил начальник управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, такое решение правительства России никак не повлияет на отечественную экономику.

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Поляченко также подчеркнул, что включение Норвегии в список недружественных стран обусловлено ее действиями, и Россия должна дать асимметричный ответ, сообщил сайт kp.ru.