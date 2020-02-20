Эксперт по Ливии оценил преимущества Хафтара

«Правительство нацсогласия в Триполи в основном полагается на поставки вооружений по морю и воздуху. У Хафтара, соответственно, — по суше и воздуху. Если удастся обеспечить соблюдение эмбарго на море и в воздухе, то правительство нацсогласия от этого проиграет, а восток Ливии, наоборот, получит преимущество», — уточнил Эльджарх.

По его словам, Евросоюз беспокоит деятельность властей Турции и России по отношению Ливии.

«В ЕС считают, что именно он должен вести ливийский трек. После начала берлинского процесса европейцы стараются предпринимать практические шаги, в том числе по выполнению резолюции СБ ООН в части оружейного эмбарго, чтобы усилить свои позиции по ливийскому досье. Именно Евросоюз больше всего приобретёт или, наоборот, потеряет — в зависимости от исхода конфликта», — добавил эксперт.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу встретился с Халифой Хафтаром.