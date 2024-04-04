Мир 04 апреля 2024, 12:27 Эксперт по Латинской Америке Лидовской напомнил об изначальной позиции Силвы не передавать Украине оружие

Читать 360tv в

Генеральный директор Латиноамериканского Центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в беседе с радиостанцией Sputnik назвал изначальной позицию президента Бразилии Лулы да Силвы не передавать Украине боеприпасы.

Ранее СМИ писали, что Бразилия отказала союзникам Украины в просьбе передать Киеву оружие.

Реклама

Лидовской пояснил, что Лула да Силва воспринимает себя в качестве миротворца, как бы третьей стороной.

«Бразилия не будет ни поставлять вооружения, ни производить финансирование, и вообще никаким образом не будет касаться этого конфликта», — сказал он.