Эксперт по кибербезопасности прокомментировал угрозу кибератак США

Как пишет The Washington Post, киберкомандование США ведет разработки операции против политической и экономической элиты РФ. Прибегнуть к ней планируется в случае вмешательства хакеров в выборы президента Соединенных Штатов в 2020 году.

«Сложно оценить реальность таких угроз, но могу сравнить кибервойну с обычной. Можно сколько угодно готовиться к ней, но на практике танки могут оказаться устаревшими, — провел аналогию Ульянов. — Теоретически можно рассуждать и фантазировать, как окажется на практике, большой вопрос. Но ответственные за информационную безопасность, конечно, работу ведут постоянно. Война в кибепространстве проходит незаметно для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. И порой очень сложно отследить, откуда идет атака, нужно задействовать множество источников, чтобы понять, от кого исходит угроза. Важно взаимодействие множества структур, спецслужб и стран. И эта задача сейчас гораздо более актуальна».