Мир 18 сентября 2023, 16:18 Эксперт по Южному Кавказу Тасиц заявил, что переворот в Грузии вполне реален

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Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц прокомментировал сообщение грузинской Службы госбезопасности о том, что в стране планируется подготовка переворота. Об этом рассказала радиостанция Sputnik.

По его словам, переворот вполне возможен, иначе вряд ли бы спецслужбы Грузии сделали такое заявление.

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«Напряженная ситуация, связанная с получением Грузией статуса кандидата в члены ЕС, во-первых, сама по себе проблематична, во-вторых, она происходит в преддверии парламентских выборов», — добавил эксперт.

Нельзя исключать тот факт, что в стране могут начаться массовые выступления на фоне отказа в статусе кандидата в члены ЕС.